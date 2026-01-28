Газета
Уиткофф и Кушнер не примут участия в новом раунде переговоров по Украине в ОАЭ

Ведомости

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа предприниматель Джаред Кушнер не примут участия в переговорах по Украине в Абу-Даби 1 февраля. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. 

Переговоры на этот раз могут быть двусторонними между Россией и Украиной, но Рубио допустил присутствие американских представителей.

«Участие США [в следующем раунде переговоров] возможно, но это не будут Стив [Уиткофф] и Джаред [Кушнер]», – добавил Рубио.

Трехсторонние переговоры РФ, Украины и США в ОАЭ стартовали 23 января и должны продолжиться 1 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что обсуждение набора сложных тем, связанных с урегулированием российско-украинского конфликта, на экспертном уровне уже можно считать прогрессом.

Reuters писал, что Вашингтон требует от Киева подписать мирное соглашение в обмен на гарантии безопасности. Рубио сообщил, что гарантии безопасности для Украины предусматривают размещение войск ЕС. Москва прежде выступала против размещения войск стран НАТО на Украине.

