Уиткофф и Кушнер не примут участия в новом раунде переговоров по Украине в ОАЭ

Трехсторонние переговоры РФ, Украины и США в ОАЭ стартовали 23 января и должны продолжиться 1 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что обсуждение набора сложных тем, связанных с урегулированием российско-украинского конфликта, на экспертном уровне уже можно считать прогрессом.