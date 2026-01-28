Рубио: гарантии безопасности для Украины предусматривают размещение войск ЕС

Россия выступает против размещения европейских войск и военных других стран – участниц НАТО на Украине после завершения конфликта. В конце 2025 г. министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил, что европейские воинские контингенты в формате «коалиции желающих», если они появятся на Украине, станут законной целью для российских Вооруженных сил.