Рубио: гарантии безопасности для Украины предусматривают размещение войск ЕС

Рубио: гарантии безопасности для Украины предусматривают размещение войск ЕСМосква заявляла, что присутствие войск стран НАТО в зоне конфликта неприемлемо
Европейские войска могут разместить в рамках гарантий безопасности для Украины. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио, заявив о достижении «общего соглашения».
«Сейчас много разговоров о гарантиях безопасности, и это что-то, о чем сейчас есть общее соглашение, если говорить об Украине», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Гарантии предполагают развертывание «небольшого контингента» европейских войск. Речь идет о французских войсках и поддержке США.
Россия выступает против размещения европейских войск и военных других стран – участниц НАТО на Украине после завершения конфликта. В конце 2025 г. министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил, что европейские воинские контингенты в формате «коалиции желающих», если они появятся на Украине, станут законной целью для российских Вооруженных сил.
В январе в Абу-Даби стартовали трехсторонние переговоры РФ, Украины и США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что обсуждение набора сложных тем, связанных с урегулированием российско-украинского конфликта, на экспертном уровне уже можно считать прогрессом. В ходе брифинга Песков охарактеризовал начало переговоров по Украине как «сложное».
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев не пойдет на уступки по территориям. Прежде украинская сторона заявляла, что готова остановить линию фронта на нынешних позициях.