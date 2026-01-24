Орбан рассказал о документе об отправке войск ЕС на Украину
У Евросоюза (ЕС) есть подписанный документ об отправке войск на Украину в случае необходимости. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Так что Европа не собирается отправиться на войну, а уже отправилась. Она уже воюет. Вопрос только в том, как быстро последствия этого отразятся на нашей жизни», – подчеркнул он на мероприятии в Капошваре (цитата по «РИА Новости»).
11 января журналист Die Welt Кристоф Ваннер предположил, что отправка военного контингента ЕС на Украину под видом миротворцев может стать поводом для нового удара ракетным комплексом «Орешник». Он выразил мнение, что последнее применение указанного комплекса 9 января может быть намеком для Европы, чтобы она не рассматривала отправку своих сил без одобрения России.
8 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что размещение европейских военных объектов на Украине будет расцениваться как иностранная интервенция. По словам депломата, такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей для российских военных.
6 января президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны коалиции договорились юридически закрепить обязательства перед Киевом и продолжить подготовку к развертыванию многонациональных сил на территории Украины после прекращения огня.