Главная / Политика /

Путин и аш-Шараа касались на переговорах темы российских военных баз в Сирии

Экстрадиция Асада на встрече не обсуждалась
Ведомости

Тема российских военных баз в Сирии присутствовала в повестке переговоров президента России Владимира Путина с сирийским президентом переходного периода Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков на брифинге.

Представитель Кремля не стал уточнять подробности разговора. Он уточнил, что экстрадиция бывшего президента Сирии Башара Асада на встрече Путина и аш-Шараа не обсуждалась. Главным образом переговоры были посвящены двусторонним торгово-экономическим отношениям стран и их развитию.

«Потенциал достаточно широкий и заинтересованность обоюдная», – подчеркнул Песков.

28 января Путин провел переговоры с аш-Шараа, который прибыл в Россию с официальным визитом. Президент РФ отметил, что с момента предыдущего визита сирийского лидера в Москву, который прошел в октябре 2025 г., было многое сделано с точки зрения восстановления отношений между странами.

Россия неоднократно заявляла о готовности помочь в восстановлении Сирии после кризиса, и что поддерживает единство, территориальную целостность и суверенитет страны. Аш-Шараа же обещал соблюдать существующие российско-сирийские соглашения, особенно в части сохранения военного присутствия России на базе ВМФ в Тартусе и на авиабазе «Хмеймим» у Латакии на берегу Средиземного моря.

