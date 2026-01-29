Путин и аш-Шараа касались на переговорах темы российских военных баз в Сирии

Россия неоднократно заявляла о готовности помочь в восстановлении Сирии после кризиса, и что поддерживает единство, территориальную целостность и суверенитет страны. Аш-Шараа же обещал соблюдать существующие российско-сирийские соглашения, особенно в части сохранения военного присутствия России на базе ВМФ в Тартусе и на авиабазе «Хмеймим» у Латакии на берегу Средиземного моря.