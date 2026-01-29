Великобритания и КНР будут обмениваться разведданными для борьбы с миграцией

Стармер уточнил, что страны планируют обмениваться разведданными. Речь идет о маршрутах нелегальной миграции, малых судах и компонентах их двигателей, которые используются для незаконных переправ. По его словам, эти договоренности – часть более широкого обсуждения вопросов безопасности и обороны.