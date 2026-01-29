Великобритания и КНР будут обмениваться разведданными для борьбы с миграцией
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон и Пекин договорились об обмене информацией и углублении сотрудничества в сфере противодействия нелегальной миграции. Об этом он сообщил после встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем, передает Sky News.
Стармер уточнил, что страны планируют обмениваться разведданными. Речь идет о маршрутах нелегальной миграции, малых судах и компонентах их двигателей, которые используются для незаконных переправ. По его словам, эти договоренности – часть более широкого обсуждения вопросов безопасности и обороны.
Комментируя критику внутри Великобритании по поводу сближения с Китаем, Стармер подчеркнул, что действует в национальных интересах страны. Он отметил, что развитие торговли и деловых отношений с Китаем снижает стоимость жизни, создает рабочие места и поддерживает экономику.
Премьер-министр добавил, что в целом отношения между Великобританией и Китаем находятся «в хорошем и устойчивом состоянии».