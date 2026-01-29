Кадыров прибыл на российско-эмиратские переговоры в Кремле
В Кремль на российско-эмиратские переговоры прибыл глава Чечни Рамзан Кадыров.
29 января в Кремле проходят переговоры президента РФ Владимира Путина с лидером Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. В ходе рабочей анонсировалось обсуждение российско-эмиратское сотрудничество, ситуация на Ближнем Востоке и другие международные вопросы.
Предыдущие переговоры лидеры РФ и ОАЭ провели 7 августа 2025 г., в ходе которых обсудили развитие торгово-экономических связей и сотрудничество между суверенным фондом ОАЭ и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).