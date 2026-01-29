Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кадыров прибыл на российско-эмиратские переговоры в Кремле

Ведомости

В Кремль на российско-эмиратские переговоры прибыл глава Чечни Рамзан Кадыров.

29 января в Кремле проходят переговоры президента РФ Владимира Путина с лидером Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. В ходе рабочей анонсировалось обсуждение российско-эмиратское сотрудничество, ситуация на Ближнем Востоке и другие международные вопросы.

Предыдущие переговоры лидеры РФ и ОАЭ провели 7 августа 2025 г., в ходе которых обсудили развитие торгово-экономических связей и сотрудничество между суверенным фондом ОАЭ и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её