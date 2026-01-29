Газета
Главная / Политика /

Кадыров выступил против переговоров с Украиной

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил против российско-украинских переговоров. Об этом он заявил журналистам в Кремле, где проходит встреча президента РФ Владимира Путина и главы ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

«Это государство [Украина] не будет существовать <…> Переговоры после всего, что сделано, – я против», – сказал он, добавив, что спецоперацию нужно довести до конца.

Кадыров находится в составе российской делегации на встрече Путина и Аль Нахайяна. Сейчас в Абу-Даби проходят трехсторонние переговоры РФ, Украины и США, ближайшая встреча запланирована на 1 февраля.

Глава Чечни заявлял о бессмысленности российско-украинских переговоров еще в марте 2022 г., когда они проходили в Стамбуле. Кадыров заявлял, что необходимо «закончить начатое – уничтожить бандеровцев, нациков и шайтанов».

