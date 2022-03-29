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Кадыров заявил о бессмысленности переговоров России и Украины в Турции

Ведомости

Переговоры российской и украинской делегаций в Турции не принесут ощутимого результата — России необходимо закончить спецоперацию, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Думаю о переговорах, которые проходят в Турции. Думаю, что от этих переговоров никакого толку не будет. Я считаю, что надо полностью закончить начатое — уничтожить бандеровцев, нациков и шайтанов. Только тогда нужно принимать решение, что делать дальше», — заявил Кадыров.

Сегодня в 10:00 по мск во дворце «Долмабахче» начался очередной раунд переговоров российской и украинской делегаций. Встреча пройдет при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил в своем аккаунте в Twitter, что переговоры сначала пройдут между главами делегаций — Владимиром Мединским и Давидом Арахамией.

С конца февраля представители России и Украины провели несколько раундов переговоров об урегулировании ситуации. Делегации стран проводили переговоры на территории Белоруссии и онлайн. 18 марта глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что стороны максимально сблизились в вопросе нейтрального статуса Украины. В то же время он указал на наличие «нюансов» в данном вопросе, связанных с гарантиями безопасности для Украины в случае ее отказа от вступления в Североатлантический альянс. Также, по словам Мединского, Москва и Киев находятся «где-то на полпути» в вопросе демилитаризации Украины.

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, основными требованиями Украины остаются прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование по вопросу спорных территорий. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ход переговоров «сложным, иногда скандальным», отметив, что диалог «шаг за шагом» продвигается вперед.

Ранее по теме: В Стамбуле начались переговоры делегаций России и Украины

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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