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В Стамбуле начались переговоры делегаций России и Украины

Ведомости

Российско-украинские переговоры начались утром 29 марта в Стамбуле при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил «Интерфакс». Агентство Anadolu сообщило, что встреча проходит во дворце «Долмабахче».

Перед началом переговоров Эрдоган обратился к делегациям с краткой речью. Он выразил надежду, что переговоры приведут к личной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, и отметил, что Турция готова принять такую встречу. Эрдоган добавил, что Турция глубоко обеспокоена ситуацией на Украине, и призвал к прекращению огня.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил в своем аккаунте в Twitter, что главы делегаций Владимир Мединский и Давид Арахамия начали переговоры тет-а-тет. Они обсуждают основополагающие положения, а делегации параллельно работают «над всем спектром спорных вопросов».

С конца февраля представители России и Украины провели несколько раундов переговоров об урегулировании ситуации. Делегации стран проводили переговоры на территории Белоруссии и онлайн. 18 марта глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что стороны максимально сблизились в вопросе нейтрального статуса Украины. В то же время он указал на наличие «нюансов» в данном вопросе, связанных с гарантиями безопасности для Украины в случае ее отказа от вступления в Североатлантический альянс. Также, по словам Мединского, Москва и Киев находятся «где-то на полпути» в вопросе демилитаризации Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ход переговоров «сложным, иногда скандальным», отметив, что диалог «шаг за шагом» продвигается вперед.

Ранее по теме: СМИ: Абрамович прибыл в Стамбул, где пройдут переговоры России и Украины

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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