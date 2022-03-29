В Стамбуле начались переговоры делегаций России и Украины
Российско-украинские переговоры начались утром 29 марта в Стамбуле при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил «Интерфакс». Агентство Anadolu сообщило, что встреча проходит во дворце «Долмабахче».
Перед началом переговоров Эрдоган обратился к делегациям с краткой речью. Он выразил надежду, что переговоры приведут к личной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, и отметил, что Турция готова принять такую встречу. Эрдоган добавил, что Турция глубоко обеспокоена ситуацией на Украине, и призвал к прекращению огня.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил в своем аккаунте в Twitter, что главы делегаций Владимир Мединский и Давид Арахамия начали переговоры тет-а-тет. Они обсуждают основополагающие положения, а делегации параллельно работают «над всем спектром спорных вопросов».
С конца февраля представители России и Украины провели несколько раундов переговоров об урегулировании ситуации. Делегации стран проводили переговоры на территории Белоруссии и онлайн. 18 марта глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что стороны максимально сблизились в вопросе нейтрального статуса Украины. В то же время он указал на наличие «нюансов» в данном вопросе, связанных с гарантиями безопасности для Украины в случае ее отказа от вступления в Североатлантический альянс. Также, по словам Мединского, Москва и Киев находятся «где-то на полпути» в вопросе демилитаризации Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ход переговоров «сложным, иногда скандальным», отметив, что диалог «шаг за шагом» продвигается вперед.