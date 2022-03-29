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СМИ: Абрамович прибыл в Стамбул, где пройдут переговоры России и Украины

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Российский бизнесмен Роман Абрамович находится в Стамбуле, где 29 марта пройдут российско-украинские переговоры, передает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, а также турецкое издание Bloomberg HT. Встреча делегаций состоится во дворце Долмабахчев в 10:00 мск.

25 марта издание Financial Times сообщало, что президент России Владимир Путин лично одобрил участие бизнесмена в переговорах между Россией и Украиной. Собеседники издания утверждают, что Абрамович встретился с высокопоставленным чиновником из офиса президента Украины Владимира Зеленского, чтобы оказать помощь в организации переговорного процесса делегаций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтверждал участие Абрамовича в переговорах.

По информации FT, бизнесмен в ходе переговоров сосредоточился на гуманитарных вопросах и проводил встречи с возможными посредниками, в частности с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером, а также с главой российской делегации Владимиром Мединским.

23 марта газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе одного из телефонных разговоров с президентом США Джо Байденом попросил его не вводить санкции в отношении Абрамовича. Это связано с тем, что бизнесмен может стать важным посредником при переговорах с Россией. Предположительно, минфин США готовил санкции против бизнесмена наряду с Великобританией и Евросоюзом, которые ввели персональные ограничения в отношении Абрамовича 10 марта.

Накануне газета WSJ опубликовала материал о том, что у Абрамовича и еще как минимум двух членов украинской делегации на переговорах с Россией выявили симптомы возможного отравления. Все трое жаловались на покраснение глаз, постоянную слезоточивость, шелушение кожи на лице и руках. Симптомы возникли после встречи делегаций с 3 на 4 марта. Западные эксперты, опрошенные изданием, заявили, что такие симптомы указывают на присутствие биологических, химических веществ или электромагнитного излучения, но для более точного определения нужен тщательный анализ фактов.

Переговоры российской и украинской делегаций по ситуации на Украине начались 28 февраля, с тех пор прошло уже пять раундов. 18 марта Мединский заявил, что стороны максимально сблизились в вопросе нейтрального статуса Украины. В то же время он указал на наличие «нюансов» в данном вопросе, связанных с гарантиями безопасности для Украины в случае ее отказа от вступления в Североатлантический альянс. Также, по словам Мединского, Москва и Киев находятся «где-то на полпути» в вопросе демилитаризации Украины.

Ранее по теме: FT: Путин лично одобрил участие Абрамовича в переговорах с Украиной

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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