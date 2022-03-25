FT: Путин лично одобрил участие Абрамовича в переговорах с Украиной
Президент России Владимир Путин лично одобрил участие бизнесмена Романа Абрамовича в переговорах украинской и российской делегаций, сообщает издание Financial Times со ссылкой на два источника.
Собеседники издания утверждают, что Абрамович встретился с высокопоставленным чиновником из офиса президента Украины Владимира Зеленского, чтобы оказать помощь в организации переговорного процесса делегаций.
«Он пытается сделать все, что в его силах», — заявил источник, близкий к Абрамовичу. По информации издания, бизнесмен сосредоточился на гуманитарных вопросах и проводил встречи с возможными посредниками, в частности, с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером, а также с главой российской делегации Владимиром Мединским.
Помимо этого частный самолет Абрамовича был замечен в Израиле и Турции. Однако пресс-секретарь премьер-министра Израиля Нафтали Беннета отрицает влияние Абрамовича на участие страны в переговорах. Представитель администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отказался от комментариев.
Член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что встретился с Абрамовичем в белорусском Гомеле, когда состоялся первый раунд переговоров. «Я могу подтвердить, что Абрамович принимает активное участие в мирных переговорах», — сказал Арахамия, добавив что бизнесмен «вошел в этот процесс через международную еврейскую общину».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил участие Абрамовича в переговорах России и Украины. «Он действительно на начальной стадии принимал участие, действительно», — сказал Песков журналистам. По его словам, в данный момент переговоры идут между двумя переговорными командами — российской и украинской.
Переговоры российской и украинской делегаций по ситуации на Украине начались 28 февраля, с тех пор прошло уже пять раундов. 18 марта глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что стороны максимально сблизились в вопросе нейтрального статуса Украины. В то же время он указал на наличие «нюансов» в данном вопросе, связанных с гарантиями безопасности для Украины в случае ее отказа от вступления в Североатлантический альянс. Также, по словам Мединского, Москва и Киев находятся «где-то на полпути» в вопросе демилитаризации Украины. Основными требованиями Киева остаются прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование по вопросу спорных территорий.
В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что переговоры между представителями Киева и Москвы могут продлиться еще как минимум несколько недель. По его словам, основными требованиями Украины остаются прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование по вопросу спорных территорий.