FT: Путин лично одобрил участие Абрамовича в переговорах с Украиной

Переговоры российской и украинской делегаций по ситуации на Украине начались 28 февраля, с тех пор прошло уже пять раундов. 18 марта глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что стороны максимально сблизились в вопросе нейтрального статуса Украины. В то же время он указал на наличие «нюансов» в данном вопросе, связанных с гарантиями безопасности для Украины в случае ее отказа от вступления в Североатлантический альянс. Также, по словам Мединского, Москва и Киев находятся «где-то на полпути» в вопросе демилитаризации Украины. Основными требованиями Киева остаются прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование по вопросу спорных территорий.