Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Костюков рассказал о «грустном настроении» украинцев на переговорах в ОАЭ

У российской стороны оно «хорошее»
Ведомости

Украинская сторона на трехсторонних переговорах в ОАЭ пребывает в «грустном настроении». Об этом сообщил начальник Главного управления Генштаба РФ Игорь Костюков.

«У украинцев грустное настроение. У нас хорошее», – сказал он.

Костюков уточнил, что дополнительные комментарии по теме переговоров могут негативно повлиять на их ход и предложил закончить разговор «в интересах дела».

23 и 24 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры делегаций США, России и Украины по урегулированию конфликта. Сторону Москвы на встрече возглавил Костюков. Украинскую сторону представили секретарь СНБО Рустем Умеров (он же возглавил делегацию), глава офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал переговоры «очень сложными». Следующая встреча запланирована на 1 февраля.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь