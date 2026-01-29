Костюков рассказал о «грустном настроении» украинцев на переговорах в ОАЭ

Костюков рассказал о «грустном настроении» украинцев на переговорах в ОАЭУ российской стороны оно «хорошее»
Украинская сторона на трехсторонних переговорах в ОАЭ пребывает в «грустном настроении». Об этом сообщил начальник Главного управления Генштаба РФ Игорь Костюков.
«У украинцев грустное настроение. У нас хорошее», – сказал он.
Костюков уточнил, что дополнительные комментарии по теме переговоров могут негативно повлиять на их ход и предложил закончить разговор «в интересах дела».
23 и 24 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры делегаций США, России и Украины по урегулированию конфликта. Сторону Москвы на встрече возглавил Костюков. Украинскую сторону представили секретарь СНБО Рустем Умеров (он же возглавил делегацию), глава офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал переговоры «очень сложными». Следующая встреча запланирована на 1 февраля.