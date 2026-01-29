Костюков рассказал о «грустном настроении» украинцев на переговорах в ОАЭ

23 и 24 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры делегаций США, России и Украины по урегулированию конфликта. Сторону Москвы на встрече возглавил Костюков. Украинскую сторону представили секретарь СНБО Рустем Умеров (он же возглавил делегацию), глава офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов.