Турецкая ОПГ использовала GTA и Fortnite для вербовки преступников

Как следует из материалов дела, члены ОПГ применяли альтернативные способы связи, чтобы уйти от контроля полиции. В частности, они использовали телефоны без SIM-карт, подключаясь к интернету через сторонние сети, а также задействовали социальные платформы и игровые чаты для передачи сообщений и вовлечения новых участников, в том числе несовершеннолетних.