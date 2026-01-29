Турецкая ОПГ использовала GTA и Fortnite для вербовки преступников
В Турции раскрыты детали деятельности преступной группировки «Каспер», которая использовала онлайн-игры GTA и Fortnite для общения, вербовки подростков и координации противоправных действий. Об этом сообщает NTV.
Как следует из материалов дела, члены ОПГ применяли альтернативные способы связи, чтобы уйти от контроля полиции. В частности, они использовали телефоны без SIM-карт, подключаясь к интернету через сторонние сети, а также задействовали социальные платформы и игровые чаты для передачи сообщений и вовлечения новых участников, в том числе несовершеннолетних.
Следствие также установило, что участникам группировки, находившимся в местах лишения свободы, направлялись письма с использованием зашифрованных выражений. Показания одного из несовершеннолетних фигурантов подтверждают, что переписка с лидером группировки велась исключительно через интернет-соединение без использования мобильной связи.
Эксперты по цифровой безопасности предупреждают, что использование игровых и мессенджер-платформ для скрытого общения усложняет выявление преступной активности. В то же время они напоминают, что передача доступа к интернету третьим лицам может повлечь юридическую ответственность.
Летом 2025 г. в МВД рассказали, что мошенники начали вовлекать детей в преступную деятельность через компьютерные игры. Они вербуют несовершеннолетних и толкают к хищению денег с банковских карт родителей.