МВД сообщило о вербовке детей мошенниками в компьютерных играх
Злоумышленники начали вовлекать детей в преступную деятельность через компьютерные игры. Об этом сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов в рамках ПМЭФа на сессии «Единый фронт: год коренного перелома в борьбе с мошенничеством».
По словам Филиппова, мошенники находят несовершеннолетних через игры, вербуют их и толкают к хищению денег с банковских карт родителей.
В марте МВД сообщило, что одна из самых популярных онлайн-игр среди детей и подростков Roblox стала антилидером по числу совершенных преступлений с начала 2025 г. Всего в этом году с использованием игры было выявлено около 40 преступлений. Большинство из них связано с выманиванием у детей доступа к аккаунтам, персональным данным и средствам родителей. В антирейтинг также вошли Standoff 2 и Minecraft.
В ведомстве напомнили, что игры с развитой внутриигровой экономикой стали идеальной средой для киберпреступников. Там порекомендовали настроить родительский контроль, ограничить детям доступ к картам и смартфонам и просматривать с ребенком сообщения в играх.
16 апреля аналитики департамента Digital Risk Protection F6 (бывшая F.A.C.C.T.) нашли в Telegram схему распространения вредоносных программ для атак Android через боты, где предлагается скачать модифицированные Roblox, Minecraft и другие приложения. В F6 призвали пользователей не переходить по подозрительным ссылкам, не участвовать в сомнительных конкурсах и включить все инструменты безопасности в мессенджерах.