МВД сообщило о вербовке детей мошенниками в компьютерных играх

В марте МВД сообщило, что одна из самых популярных онлайн-игр среди детей и подростков Roblox стала антилидером по числу совершенных преступлений с начала 2025 г. Всего в этом году с использованием игры было выявлено около 40 преступлений. Большинство из них связано с выманиванием у детей доступа к аккаунтам, персональным данным и средствам родителей. В антирейтинг также вошли Standoff 2 и Minecraft.