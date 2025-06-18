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МВД сообщило о вербовке детей мошенниками в компьютерных играх

Ведомости

Злоумышленники начали вовлекать детей в преступную деятельность через компьютерные игры. Об этом сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов в рамках ПМЭФа на сессии «Единый фронт: год коренного перелома в борьбе с мошенничеством».

По словам Филиппова, мошенники находят несовершеннолетних через игры, вербуют их и толкают к хищению денег с банковских карт родителей.

В марте МВД сообщило, что одна из самых популярных онлайн-игр среди детей и подростков Roblox стала антилидером по числу совершенных преступлений с начала 2025 г. Всего в этом году с использованием игры было выявлено около 40 преступлений. Большинство из них связано с выманиванием у детей доступа к аккаунтам, персональным данным и средствам родителей. В антирейтинг также вошли Standoff 2 и Minecraft.

В ведомстве напомнили, что игры с развитой внутриигровой экономикой стали идеальной средой для киберпреступников. Там порекомендовали настроить родительский контроль, ограничить детям доступ к картам и смартфонам и просматривать с ребенком сообщения в играх.

16 апреля аналитики департамента Digital Risk Protection F6 (бывшая F.A.C.C.T.) нашли в Telegram схему распространения вредоносных программ для атак Android через боты, где предлагается скачать модифицированные Roblox, Minecraft и другие приложения. В F6 призвали пользователей не переходить по подозрительным ссылкам, не участвовать в сомнительных конкурсах и включить все инструменты безопасности в мессенджерах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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