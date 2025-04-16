F6 предупредила о вредоносных программах под видом модов для Roblox и Minecraft
Аналитики департамента Digital Risk Protection F6 (бывшая F.A.C.C.T.) обнаружили в Telegram схему распространения вредоносных программ для атак Android через боты, в которых предлагается скачать модифицированные популярные игры Roblox, Minecraft, а также приложения. Об этом сообщили «Ведомостям» в компании.
В качестве примера в компании привели Telegram-канал «Роблокс моды», где доступны моды для Roblox и других игр, а также приложение TikTok без ограничений и рекламы. При переходе по ссылке пользователь попадает в бот, в котором его просят подписаться на ряд Telegram-каналов и скачать файл. В приложении по ссылке спрятано вредоносное программное обеспечение, способное красть данные о банковских аккаунтах, логинах, паролях и выполнять удаленные команды.
В F6 призвали пользователей не переходить по подозрительным ссылкам и не участвовать в сомнительных раздачах, голосованиях и конкурсах, а также включить все инструменты безопасности в мессенджерах, включая двухфакторную идентификацию и дополнительный пароль.
21 марта МВД России сообщило, что Roblox стал антилидером по числу совершенных преступлений с начала 2025 г. Всего в текущем году с использованием игры было обнаружено порядка 40 преступлений. Большинство из них связано с выманиванием у детей доступа к аккаунтам, личным данным и средствам родителей. Кроме того, в антирейтинг вошли Standoff 2 и Minecraft.
В ведомстве напомнили, что игры с развитой внутриигровой экономикой являются идеальной средой для киберпреступников. Там порекомендовали родителям настроить родительский контроль, ограничить детям доступ к картам и смартфонам и просматривать с ребенком сообщения в играх.