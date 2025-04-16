F6 предупредила о вредоносных программах под видом модов для Roblox и Minecraft

В качестве примера в компании привели Telegram-канал «Роблокс моды», где доступны моды для Roblox и других игр, а также приложение TikTok без ограничений и рекламы. При переходе по ссылке пользователь попадает в бот, в котором его просят подписаться на ряд Telegram-каналов и скачать файл. В приложении по ссылке спрятано вредоносное программное обеспечение, способное красть данные о банковских аккаунтах, логинах, паролях и выполнять удаленные команды.