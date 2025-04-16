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F6 предупредила о вредоносных программах под видом модов для Roblox и Minecraft

Ведомости

Аналитики департамента Digital Risk Protection F6 (бывшая F.A.C.C.T.) обнаружили в Telegram схему распространения вредоносных программ для атак Android через боты, в которых предлагается скачать модифицированные популярные игры Roblox, Minecraft, а также приложения. Об этом сообщили «Ведомостям» в компании.

В качестве примера в компании привели Telegram-канал «Роблокс моды», где доступны моды для Roblox и других игр, а также приложение TikTok без ограничений и рекламы. При переходе по ссылке пользователь попадает в бот, в котором его просят подписаться на ряд Telegram-каналов и скачать файл. В приложении по ссылке спрятано вредоносное программное обеспечение, способное красть данные о банковских аккаунтах, логинах, паролях и выполнять удаленные команды.

В F6 призвали пользователей не переходить по подозрительным ссылкам и не участвовать в сомнительных раздачах, голосованиях и конкурсах, а также включить все инструменты безопасности в мессенджерах, включая двухфакторную идентификацию и дополнительный пароль.

21 марта МВД России сообщило, что Roblox стал антилидером по числу совершенных преступлений с начала 2025 г. Всего в текущем году с использованием игры было обнаружено порядка 40 преступлений. Большинство из них связано с выманиванием у детей доступа к аккаунтам, личным данным и средствам родителей. Кроме того, в антирейтинг вошли Standoff 2 и Minecraft.

В ведомстве напомнили, что игры с развитой внутриигровой экономикой являются идеальной средой для киберпреступников. Там порекомендовали родителям настроить родительский контроль, ограничить детям доступ к картам и смартфонам и просматривать с ребенком сообщения в играх.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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