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Roblox стал антилидером по числу совершенных преступлений с начала 2025 года

Ведомости

Одна их самых популярных онлайн-игр среди детей и подростков Roblox стала антилидером по количеству совершенных преступлений с начала 2025 г. Всего в этом году с использованием игры было выявлено около 40 преступлений. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве уточнили, что большинство преступлений связано с выманиванием у детей доступа к аккаунтам, личной информации и средств родителей. Чаще всего мошенники используют предлог «розыгрыша Robux» – внутриигровой валюты. При такой схеме злоумышленники пишут ребенку с предложением принять участие в акции, выиграть валюту или скин. Под этим предлогом его просят передать данные банковской карты родителей или пароли от платежных приложений.

В антирейтинг также вошли Standoff 2, в которой активно действуют продавцы фейковых скинов и аккаунтов, и Minecraft, где злоумышленники запускают фальшивые серверы с «премиум-доступом» и ложными предложениями «о модераторстве».

В МВД указали, что любые игры с развитой внутриигровой экономикой являются идеальной средой для киберпреступников. Там призвали родителей настроить родительский контроль и ограничить детям доступ к картам и смартфонам, а также просматривать с ребенком сообщения в играх и объяснять, что никто не раздает ценности просто так.

О мошеннических схемах в Roblox для хищения средств МВД сообщало 3 февраля. Чаще всего злоумышленники предлагают ребенку купить игровую валюту вне официального магазина по заниженной цене, а для «оплаты» просят назвать данные банковской карты или платежных средств родителей. В рамках еще одной схемы ребенку предлагают бесплатно получить Robux и просят ввести данные аккаунта Roblox. Потом злоумышленник меняет пароль и получает полный доступ к профилю, в том числе привязанным платежным средствам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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