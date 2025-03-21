Roblox стал антилидером по числу совершенных преступлений с начала 2025 года

В ведомстве уточнили, что большинство преступлений связано с выманиванием у детей доступа к аккаунтам, личной информации и средств родителей. Чаще всего мошенники используют предлог «розыгрыша Robux» – внутриигровой валюты. При такой схеме злоумышленники пишут ребенку с предложением принять участие в акции, выиграть валюту или скин. Под этим предлогом его просят передать данные банковской карты родителей или пароли от платежных приложений.