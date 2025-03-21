Roblox стал антилидером по числу совершенных преступлений с начала 2025 года
Одна их самых популярных онлайн-игр среди детей и подростков Roblox стала антилидером по количеству совершенных преступлений с начала 2025 г. Всего в этом году с использованием игры было выявлено около 40 преступлений. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В ведомстве уточнили, что большинство преступлений связано с выманиванием у детей доступа к аккаунтам, личной информации и средств родителей. Чаще всего мошенники используют предлог «розыгрыша Robux» – внутриигровой валюты. При такой схеме злоумышленники пишут ребенку с предложением принять участие в акции, выиграть валюту или скин. Под этим предлогом его просят передать данные банковской карты родителей или пароли от платежных приложений.
В антирейтинг также вошли Standoff 2, в которой активно действуют продавцы фейковых скинов и аккаунтов, и Minecraft, где злоумышленники запускают фальшивые серверы с «премиум-доступом» и ложными предложениями «о модераторстве».
В МВД указали, что любые игры с развитой внутриигровой экономикой являются идеальной средой для киберпреступников. Там призвали родителей настроить родительский контроль и ограничить детям доступ к картам и смартфонам, а также просматривать с ребенком сообщения в играх и объяснять, что никто не раздает ценности просто так.
О мошеннических схемах в Roblox для хищения средств МВД сообщало 3 февраля. Чаще всего злоумышленники предлагают ребенку купить игровую валюту вне официального магазина по заниженной цене, а для «оплаты» просят назвать данные банковской карты или платежных средств родителей. В рамках еще одной схемы ребенку предлагают бесплатно получить Robux и просят ввести данные аккаунта Roblox. Потом злоумышленник меняет пароль и получает полный доступ к профилю, в том числе привязанным платежным средствам.