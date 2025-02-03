В МВД предупредили о мошеннических схемах в игре Roblox

Чаще всего мошенники действуют в тематических сообществах или связываются с ребенком в самой игре. Ему предлагают купить игровую валюту вне официального магазина по заниженной цене. Для «оплаты» злоумышленники просят назвать данные банковской карты или платежных средств родителей. После перевода средств они ничего не отправляют или получают доступ к карте для последующих списаний.