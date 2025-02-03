В МВД предупредили о мошеннических схемах в игре Roblox
Злоумышленники применяют мошеннические схемы в одной их самых популярных онлайн-игр среди детей и подростков Roblox для хищения средств. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Чаще всего мошенники действуют в тематических сообществах или связываются с ребенком в самой игре. Ему предлагают купить игровую валюту вне официального магазина по заниженной цене. Для «оплаты» злоумышленники просят назвать данные банковской карты или платежных средств родителей. После перевода средств они ничего не отправляют или получают доступ к карте для последующих списаний.
В рамках еще одной мошеннической схемы ребенку предлагают бесплатно получить Robux и просят для этого ввести данные аккаунта Roblox. Затем мошенник меняет пароль и получает полный доступ к профилю, включая привязанные платежные средства.
В ведомстве порекомендовали исключить привязку платежных средств к игровым аккаунтам, ограничить доступ детей к платежным средствам родителей и обсудить с ребенком важность кибербезопасности.
3 февраля представитель исследовательской компании Sensor Tower рассказал «Ведомостям», что выручка от мобильных игр, включая внутриигровые покупки и подписки (In-app purchase – IAP), в российских сегментах App Store и Google Play год к году выросла на 12%, достигнув $247,2 млн. Россия занимает пятое место в мире по объему загрузок игр и 36-е – по доходам от внутриигровых покупок в общем объеме скачиваний из App Store и Google Play.
По информации Sensor Tower, наибольшую выручку среди игр на App Store и Google Play принесли пазлы, стратегии, шутеры и симуляторы. Самыми популярными играми в каждой из категорий стали Royal Match, Age of Origins: Tower Defense, PUBG Mobile и Roblox. Достоверно оценить объем внутриигровых покупок в настоящий момент нельзя.