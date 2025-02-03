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В МВД предупредили о мошеннических схемах в игре Roblox

Ведомости

Злоумышленники применяют мошеннические схемы в одной их самых популярных онлайн-игр среди детей и подростков Roblox для хищения средств. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Чаще всего мошенники действуют в тематических сообществах или связываются с ребенком в самой игре. Ему предлагают купить игровую валюту вне официального магазина по заниженной цене. Для «оплаты» злоумышленники просят назвать данные банковской карты или платежных средств родителей. После перевода средств они ничего не отправляют или получают доступ к карте для последующих списаний.

В рамках еще одной мошеннической схемы ребенку предлагают бесплатно получить Robux и просят для этого ввести данные аккаунта Roblox. Затем мошенник меняет пароль и получает полный доступ к профилю, включая привязанные платежные средства.

В ведомстве порекомендовали исключить привязку платежных средств к игровым аккаунтам, ограничить доступ детей к платежным средствам родителей и обсудить с ребенком важность кибербезопасности.

3 февраля представитель исследовательской компании Sensor Tower рассказал «Ведомостям», что выручка от мобильных игр, включая внутриигровые покупки и подписки (In-app purchase – IAP), в российских сегментах App Store и Google Play год к году выросла на 12%, достигнув $247,2 млн. Россия занимает пятое место в мире по объему загрузок игр и 36-е – по доходам от внутриигровых покупок в общем объеме скачиваний из App Store и Google Play.

По информации Sensor Tower, наибольшую выручку среди игр на App Store и Google Play принесли пазлы, стратегии, шутеры и симуляторы. Самыми популярными играми в каждой из категорий стали Royal Match, Age of Origins: Tower Defense, PUBG Mobile и Roblox. Достоверно оценить объем внутриигровых покупок в настоящий момент нельзя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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