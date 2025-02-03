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Российский рынок мобильных игр вырос до $247 млн в 2024 году

При этом число скачиваний сократилось на 9%
Мария Арялина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Выручка от мобильных игр, включая внутриигровые покупки и подписки (In-app purchase – IAP), в российских сегментах App Store и Google Play год к году увеличилась на 12%, составив $247,2 млн. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель исследовательской компании Sensor Tower. Таким образом, Россия занимает 5-е место в мире по объему загрузок игр и 36-е – по доходам от внутриигровых покупок в общем объеме скачиваний из App Store и Google Play, уточнил он.

По данным Sensor Tower, наибольшую выручку среди мобильных игр на App Store и Google Play принесли пазлы, стратегии, шутеры и симуляторы. А наиболее популярными играми в каждой из категорий оказались Royal Match, Age of Origins: Tower Defense, PUBG Mobile и Roblox. Достоверно оценить объем внутриигровых покупок сейчас нельзя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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