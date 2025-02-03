Российский рынок мобильных игр вырос до $247 млн в 2024 году

Выручка от мобильных игр, включая внутриигровые покупки и подписки (In-app purchase – IAP), в российских сегментах App Store и Google Play год к году увеличилась на 12%, составив $247,2 млн. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель исследовательской компании Sensor Tower. Таким образом, Россия занимает 5-е место в мире по объему загрузок игр и 36-е – по доходам от внутриигровых покупок в общем объеме скачиваний из App Store и Google Play, уточнил он.