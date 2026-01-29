Посольство РФ: пропавшие в Египте туристы находятся в полиции
Трое российских туристов, которые перестали выходить на связь с родственниками во время отдыха в Египте, живы и находятся в местном отделении полиции. Об этом сообщило посольство РФ в Каире.
В диппредставительстве прокомментировали сообщения СМИ об «исчезновении российских граждан». По данным посольства, трое россиян 21 января прилетели из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх, после чего самостоятельно отправились в Каир и вскоре перестали выходить на связь с близкими. Родственники туристов забили тревогу, когда те не явились на обратный рейс. После этого посольство направило запрос о содействии в установлении места их пребывания в министерство иностранных дел и правоохранительные органы Египта.
«Согласно полученной оттуда предварительной информации, в настоящее время они находятся в египетской полиции», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
Там добавили, что дипломаты «прилагают все усилия для благополучного возвращения туристов в Россию».
28 января появились первые данные о пропаже двух российских туристов. «РИА Новости» приводило слова Павла Ревенко, отца одного из них, который утверждал, что Владислав Ревенко и Никита Таланов перестали выходить на связь 26 января.