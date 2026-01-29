Посольство РФ: пропавшие в Египте туристы находятся в полиции

В диппредставительстве прокомментировали сообщения СМИ об «исчезновении российских граждан». По данным посольства, трое россиян 21 января прилетели из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх, после чего самостоятельно отправились в Каир и вскоре перестали выходить на связь с близкими. Родственники туристов забили тревогу, когда те не явились на обратный рейс. После этого посольство направило запрос о содействии в установлении места их пребывания в министерство иностранных дел и правоохранительные органы Египта.