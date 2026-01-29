Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Посольство РФ: пропавшие в Египте туристы находятся в полиции

Ведомости

Трое российских туристов, которые перестали выходить на связь с родственниками во время отдыха в Египте, живы и находятся в местном отделении полиции. Об этом сообщило посольство РФ в Каире.

В диппредставительстве прокомментировали сообщения СМИ об «исчезновении российских граждан». По данным посольства, трое россиян 21 января прилетели из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх, после чего самостоятельно отправились в Каир и вскоре перестали выходить на связь с близкими. Родственники туристов забили тревогу, когда те не явились на обратный рейс. После этого посольство направило запрос о содействии в установлении места их пребывания в министерство иностранных дел и правоохранительные органы Египта.

«Согласно полученной оттуда предварительной информации, в настоящее время они находятся в египетской полиции», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

Там добавили, что дипломаты «прилагают все усилия для благополучного возвращения туристов в Россию».

28 января появились первые данные о пропаже двух российских туристов. «РИА Новости» приводило слова Павла Ревенко, отца одного из них, который утверждал, что Владислав Ревенко и Никита Таланов перестали выходить на связь 26 января.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте