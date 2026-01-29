Совет ЕС включил Россию в черный список союза по отмыванию денег

Еврокомиссия включила Россию в список стран высокого риска, имеющих «стратегические недостатки» в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) 3 декабря 2025 г. Росфинмониторинг оценил решение ЕК как носящее «исключительно политизированный характер». В ведомстве указали, что публикация комиссии не содержит конкретных указаний на какие-либо «стратегические недостатки» российской системы ПОД/ФТ.