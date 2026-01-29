Газета
Главная / Политика /

Совет ЕС включил Россию в черный список союза по отмыванию денег

Ведомости

Совет ЕС утвердил включение России в список стран с высоким риском по отмыванию денег. Это следует из информации на сайте законодательного органа.

Еврокомиссия включила Россию в список стран высокого риска, имеющих «стратегические недостатки» в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) 3 декабря 2025 г. Росфинмониторинг оценил решение ЕК как носящее «исключительно политизированный характер». В ведомстве указали, что публикация комиссии не содержит конкретных указаний на какие-либо «стратегические недостатки» российской системы ПОД/ФТ.

Черный список ЕС обязывает европейские банки контролировать любые транзакции, связанные с внесенными в него странами. Сейчас в списке государств с высоким риском по отмыванию денег 29 стран, включая Афганистан, Алжир, Иран, Лаос, Монако, Мозамбик, Мьянму, ЮАР, Сирию, Венесуэлу, Вьетнам и др.

Адвокат, советник инвестиционного банка Altus Capital Кира Винокурова говорила «Ведомостям», что включение РФ в этот перечень является внутренним регуляторным актом ЕС – это не санкционный список, не черный или серый список ФАТФ.

