Захарова назвала «диким» вывод ООН по праву на самоопределение Донбасса и Крыма
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «диким» вывод секретариата ООН о неприменимости права народов на самоопределение к Крыму и Донбассу.
«К каким только диким выводам не приходил секретариат ООН в последнее время», – написала Захарова в Telegram.
29 января генсек ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции сообщил, что после изучения вопроса их юридическим департаментом была сформирована позиция, согласно которой принцип самоопределения неприменим в ситуации вокруг Крыма и Донбасса. По его словам, в подобных случаях «принцип территориальной целостности превалирует» над правом народов на самоопределение.
Глава МИД РФ Сергей Лавров до этого заявлял, что Москва направила в ООН запрос о признании права жителей Донбасса и Крыма на самоопределение по аналогии с Гренландией. Он отметил, что если ООН признает право народа Гренландии самостоятельно решать свою судьбу, то аналогичный подход должен распространяться и на население Донбасса, Новороссии и Крыма.