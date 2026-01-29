Захарова назвала «диким» вывод ООН по праву на самоопределение Донбасса и Крыма

Глава МИД РФ Сергей Лавров до этого заявлял, что Москва направила в ООН запрос о признании права жителей Донбасса и Крыма на самоопределение по аналогии с Гренландией. Он отметил, что если ООН признает право народа Гренландии самостоятельно решать свою судьбу, то аналогичный подход должен распространяться и на население Донбасса, Новороссии и Крыма.