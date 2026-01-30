МИД: НАТО привносит конфронтацию в Арктику
НАТО привносит элементы конфронтации в ранее мирные регионы, включая Арктику. Об этом директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил ТАСС.
По его словам, действия альянса создают напряженность в зонах, которые до его вмешательства оставались спокойными. Масленников подчеркнул, что в таких условиях диалог между Россией и НАТО невозможен.
Для изменения ситуации, отметил дипломат, альянс должен пересмотреть свою позицию в отношении России.
Масленников также заявлял, что НАТО фактически готовится к конфликту с Россией. По его словам, Москва во всех доктринальных документах Североатлантического альянса обозначена как «прямая угроза безопасности», и так останется на долгосрочную перспективу.