МИД: НАТО привносит конфронтацию в Арктику

Ведомости

НАТО привносит элементы конфронтации в ранее мирные регионы, включая Арктику. Об этом директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил ТАСС.

По его словам, действия альянса создают напряженность в зонах, которые до его вмешательства оставались спокойными. Масленников подчеркнул, что в таких условиях диалог между Россией и НАТО невозможен.

Для изменения ситуации, отметил дипломат, альянс должен пересмотреть свою позицию в отношении России.

Масленников также заявлял, что НАТО фактически готовится к конфликту с Россией. По его словам, Москва во всех доктринальных документах Североатлантического альянса обозначена как «прямая угроза безопасности», и так останется на долгосрочную перспективу.

