Силы ПВО сбили 18 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

За ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Семь БПЛА было ликвидировано в Брянской области. Еще пять беспилотников российские военные нейтрализовали в Крыму и по два – над Черным морем и в Ростовской области. По одной воздушной цели было поражено в Астраханской и Курской областях.

По данным оборонного ведомства, в ночь на 29 января силы ПВО сбили девять украинских беспилотников самолетного типа. В небе над Ростовской областью было ликвидировано четыре БПЛА, над Крымом и Брянским регионом – по два. Один беспилотник был сбит в Воронежской области.

