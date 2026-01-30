Суд лишил фирму из Гонконга лицензии на управление Панамским каналом
Верховный суд Панамы установил, что условия лицензии на управление двумя портами Панамского канала, предоставленной компании CK Hutchison, нарушают конституцию, нанеся удар по влиянию Китая в регионе. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).
В частности отмечается, что предоставленные гонконгской компании условия способствуют обеспечению победы президента США Дональда Трампа в «его стремлении к безопасности в Западном полушарии». В кратком заявлении суд признал условия лицензии неконституционными, что стало предпосылкой для ухода компании с этих портовых сооружений.
WSJ обращает внимание, что решение было принято спустя год после того, как Трамп «обратил свой взор на Панаму». Американский лидер заявлял, что китайская инфраструктура, построенная вокруг канала за последние три десятилетия, угрожает безопасности США.
Отмечается, что Hutchison не может обжаловать решение суда, но имеет право запросить разъяснения, которые могут отсрочить прекращение действия ее лицензии на эксплуатацию. Панама планирует обеспечить непрерывность работы порта. Для управления терминалами будет нанята компания, а после объявят тендер с новыми условиями лицензии. По словам источников издания, возможно, это приведет к разделению двух портов.
В апреле 2025 г. США и Панама заключили рамочное соглашение, позволяющее американским военным кораблям проходить через Панамский канал в приоритетном порядке и без оплаты.