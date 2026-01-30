Суд лишил фирму из Гонконга лицензии на управление Панамским каналом

Отмечается, что Hutchison не может обжаловать решение суда, но имеет право запросить разъяснения, которые могут отсрочить прекращение действия ее лицензии на эксплуатацию. Панама планирует обеспечить непрерывность работы порта. Для управления терминалами будет нанята компания, а после объявят тендер с новыми условиями лицензии. По словам источников издания, возможно, это приведет к разделению двух портов.