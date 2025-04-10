США и Панама предварительно договорились о свободном проходе флота через канал

США и Панама предварительно договорились о свободном проходе флота через каналПодписанный меморандум также укрепить сотрудничество стран в сфере безопасности
США и Панама заключили рамочное соглашение, позволяющее американским военным кораблям проходить через Панамский канал в приоритетном порядке и без оплаты, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.
Во время общения с прессой по итогам своей поездки в Панаму, Хегсет отметил, что две страны активно сотрудничают по трем направлениям: защита границ и борьба с нелегальной миграцией, противодействие преступным картелям и обеспечение безопасности Панамского канала, включая сдерживание влияния Китая.
«В этой связи США и Панама только что подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам совместной безопасности и вскоре после этой пресс-конференции мы подпишем совместную декларацию с министром по делам канала о безопасности и эксплуатации Панамского канала. Этот документ станет основой для свободного и приоритетного прохода американских военных и вспомогательных кораблей через Панамский канал», – сказал он.
Глава Пентагона подчеркнул, что документ предусматривает увеличение количества совместных учений и восстановление ротационного и совместного присутствия на базах Форт-Шерман, военно-морской станции Родман и авиабазе Ховард. Более того, в Форт-Шермане будет возрожден «Центр обучения операциям в джунглях» (работал с 1953 г. по 1999 г. и был предназначен для подготовки военных к боевым действиям в тропических лесах).
«Наше расширенное сотрудничество в области безопасности также укрепит взаимодействие в сфере кибербезопасности, обмен информацией, двусторонние диалоги по вопросам безопасности и модернизацию инфраструктуры канала», – добавил он.
13 марта американский телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Белый дом поручил американским военным подготовить варианты по Панамскому каналу. Потенциальные планы варьировались от более тесного партнерства с панамскими военными до захвата канала военной силой США.
В 1977 г. президент США Джимми Картер подписал договор о передаче панамскому правительству контроля над каналом с 2000 г. Канал контролировался американской стороной вплоть до 31 декабря 1999 г. По мнению Трампа, передача канала Панаме ослабила позиции Вашингтона, а китайские компании за последние годы значительно укрепили свое влияние на его инфраструктуру. В начале февраля он заявил, что уверен в возможности вернуть контроль над ним. Госсекретарь США Марко Рубио также отмечал, что Вашингтон считает несправедливой плату за проход американских судов через Панамский канал, который военные силы США обязаны защищать в случае возможного конфликта.
В марте Трамп во время своего обращения к конгрессу заявил, что его администрация уже начала процесс возвращения канала. Он пояснил, что крупная американская компания намерена купить оба порта вокруг него и ряд других связанных с ним объектов. По словам Трампа, Панамский канал «был построен американцами для американцев, а не для других».