США и Панама предварительно договорились о свободном проходе флота через канал

В 1977 г. президент США Джимми Картер подписал договор о передаче панамскому правительству контроля над каналом с 2000 г. Канал контролировался американской стороной вплоть до 31 декабря 1999 г. По мнению Трампа, передача канала Панаме ослабила позиции Вашингтона, а китайские компании за последние годы значительно укрепили свое влияние на его инфраструктуру. В начале февраля он заявил, что уверен в возможности вернуть контроль над ним. Госсекретарь США Марко Рубио также отмечал, что Вашингтон считает несправедливой плату за проход американских судов через Панамский канал, который военные силы США обязаны защищать в случае возможного конфликта.