Госдеп посчитал сборы за проход через Панамский канал «абсурдными»
Вашингтон считает несправедливым то, что США платят за проход свих судов через Панамский канал, который американские военные силы обязаны защищать в случае возможного конфликта, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«У Соединенных Штатов есть договорное обязательство защищать Панамский канал, если он подвергнется атаке. Это обязательство должно выполняться вооруженными силами США, особенно ВМС США», – сказал Рубио на пресс-конференции. – Я считаю абсурдным, что нам приходится платить сборы за проход через зону, которую мы обязаны защищать в случае конфликта».
Во время общения с прессой Рубио спросили о путанице в ситуацией с проходом американских судов через Панамский канал.
«Я не испытываю никаких сомнений по поводу Панамы. У нас были переговоры. Я считаю, что это были важные первые шаги. У нас есть ожидания, и мы ясно дали их понять в этих переговорах, – сказал Рубио. – Я глубоко уважаю тот факт, что у Панамы есть свой процесс. У них демократически избранное правительство, у них есть правила и законы. Они будут следовать своему процессу, но наши ожидания остаются неизменными… Что касается руководства канала, мы позволим им пройти через эти процессы».
Президент Панамы Хосе Мулино в четверг обвинил власти США во лжи и «создании небылиц». Это произошло после заявлений США о том, что власти Панамы отменили плату за проход судов американских государственных судов через Панамский канал.
Мулино на пресс-конференции также выразил удивление заявлениям госдепартамента США о Панамском канале. «Конституция Панамы запрещает такие послабления», – сказал он.
6 февраля руководство Панамского канала заявило, что не вводило никаких изменений в сборы за проход по каналу, добавив, что готово установить диалог с соответствующими чиновниками США относительно транзита американских военных судов.
6 февраля госдеп США сообщил в соцсети X, что власти Панамы отменили сбор за проход через Панамский канал для судов американского правительства. Перед этим президент США Дональд Трамп заявил, что Америка уверена в возможности вернуть контроль над Панамским каналом.