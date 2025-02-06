Госдеп посчитал сборы за проход через Панамский канал «абсурдными»

«Я не испытываю никаких сомнений по поводу Панамы. У нас были переговоры. Я считаю, что это были важные первые шаги. У нас есть ожидания, и мы ясно дали их понять в этих переговорах, – сказал Рубио. – Я глубоко уважаю тот факт, что у Панамы есть свой процесс. У них демократически избранное правительство, у них есть правила и законы. Они будут следовать своему процессу, но наши ожидания остаются неизменными… Что касается руководства канала, мы позволим им пройти через эти процессы».