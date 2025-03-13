NBC: США разработают план по увеличению числа солдат на Панамском канале

В марте Трамп во время своего обращения к конгрессу заявил, что его администрация уже начала процесс возвращения канала. Он пояснил, что крупная американская компания намерена купить оба порта вокруг него и ряд других связанных с ним объектов. По словам Трампа, Панамский канал «был построен американцами для американцев, а не для других».