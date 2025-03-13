NBC: США разработают план по увеличению числа солдат на Панамском канале
Белый дом поручил американским военным подготовить варианты по Панамскому каналу, потенциальные планы варьируются от более тесного партнерства с панамскими военными до захвата канала военной силой США. Об этом пишет NBC News со ссылкой на американских чиновников.
По словам двух источников, речь идет о проработке вариантов увеличения присутствия американских войск в Панаме для достижения цели президента США Дональда Трампа по возвращению Панамского канала. Будет ли применена военная сила, зависит от того, насколько панамская сторона согласится сотрудничать с США, добавили чиновники.
В 1977 г. президент США Джимми Картер подписал договор о передаче панамскому правительству контроля над каналом с 2000 г. Канал контролировался американской стороной вплоть до 31 декабря 1999 г.
По мнению Трампа, передача канала Панаме ослабила позиции Вашингтона, а китайские компании за последние годы значительно укрепили свое влияние на его инфраструктуру. В начале февраля он заявил, что уверен в возможности вернуть контроль над ним. Госсекретарь США Марко Рубио также отмечал, что Вашингтон считает несправедливой плату за проход американских судов через Панамский канал, который военные силы США обязаны защищать в случае возможного конфликта.
В марте Трамп во время своего обращения к конгрессу заявил, что его администрация уже начала процесс возвращения канала. Он пояснил, что крупная американская компания намерена купить оба порта вокруг него и ряд других связанных с ним объектов. По словам Трампа, Панамский канал «был построен американцами для американцев, а не для других».