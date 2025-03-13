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NBC: США разработают план по увеличению числа солдат на Панамском канале

Ведомости

Белый дом поручил американским военным подготовить варианты по Панамскому каналу, потенциальные планы варьируются от более тесного партнерства с панамскими военными до захвата канала военной силой США. Об этом пишет NBC News со ссылкой на американских чиновников.

По словам двух источников, речь идет о проработке вариантов увеличения присутствия американских войск в Панаме для достижения цели президента США Дональда Трампа по возвращению Панамского канала. Будет ли применена военная сила, зависит от того, насколько панамская сторона согласится сотрудничать с США, добавили чиновники.

В 1977 г. президент США Джимми Картер подписал договор о передаче панамскому правительству контроля над каналом с 2000 г. Канал контролировался американской стороной вплоть до 31 декабря 1999 г.

По мнению Трампа, передача канала Панаме ослабила позиции Вашингтона, а китайские компании за последние годы значительно укрепили свое влияние на его инфраструктуру. В начале февраля он заявил, что уверен в возможности вернуть контроль над ним. Госсекретарь США Марко Рубио также отмечал, что Вашингтон считает несправедливой плату за проход американских судов через Панамский канал, который военные силы США обязаны защищать в случае возможного конфликта.

В марте Трамп во время своего обращения к конгрессу заявил, что его администрация уже начала процесс возвращения канала. Он пояснил, что крупная американская компания намерена купить оба порта вокруг него и ряд других связанных с ним объектов. По словам Трампа, Панамский канал «был построен американцами для американцев, а не для других».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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