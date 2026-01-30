МИД: Россия объявит о решении по посольствам Прибалтики в ближайшие дни

По версии российской стороны, действия стран «грубо нарушают» ст. 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., в соответствии с которой Латвия, Литва и Эстония как государства пребывания обязаны предоставлять «все возможности» для выполнения функций представительства.