МИД: Россия объявит о решении по посольствам Прибалтики в ближайшие дни
Посольствам стран Прибалтики в Москве вскоре объявят решение по их работе. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский.
«С учетом отсутствия адекватной реакции в ближайшие дни посольствам прибалтийских стран будет объявлено о принятых в отношении этих диппредставительств решениях», – сказал он.
30 декабря Москва заявила решительный протест в связи с введением Латвией, Литвой и Эстонией регламентирования административно-хозяйственной деятельности посольств России.
По версии российской стороны, действия стран «грубо нарушают» ст. 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., в соответствии с которой Латвия, Литва и Эстония как государства пребывания обязаны предоставлять «все возможности» для выполнения функций представительства.
После этого в российском МИДе обещали ответные меры.