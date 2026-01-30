Газета
Главная / Политика /

МИД: Россия объявит о решении по посольствам Прибалтики в ближайшие дни

Ведомости

Посольствам стран Прибалтики в Москве вскоре объявят решение по их работе. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский.

«С учетом отсутствия адекватной реакции в ближайшие дни посольствам прибалтийских стран будет объявлено о принятых в отношении этих диппредставительств решениях», – сказал он.

30 декабря Москва заявила решительный протест в связи с введением Латвией, Литвой и Эстонией регламентирования административно-хозяйственной деятельности посольств России.

По версии российской стороны, действия стран «грубо нарушают» ст. 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., в соответствии с которой Латвия, Литва и Эстония как государства пребывания обязаны предоставлять «все возможности» для выполнения функций представительства.

После этого в российском МИДе обещали ответные меры.

