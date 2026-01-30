В ГД внесли проект о праве для ЧОП использовать боевое стрелковое оружие

По данным Минобороны РФ, в ночь на 30 января дежурные силы ПВО сбили 18 украинских беспилотников самолетного типа. Семь БПЛА было уничтожено в Брянской области, еще пять – в Крыму и по два – над Черным морем и в Ростовской области. По одной воздушной цели было поражено в Астраханской и Курской областях.