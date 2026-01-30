В ГД внесли проект о праве для ЧОП использовать боевое стрелковое оружие
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий разрешить специализированным частным охранным организациям получать в органах Росгвардии боевое стрелковое оружие для защиты охраняемых объектов. Документ опубликован в думской электронной базе.
Председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев пояснил в своем Telegram-канале, что с начала спецоперации противник продолжает предпринимать диверсионно-террористические атаки на объекты топливно-энергетического комплекса и другие стратегически важные предприятия с помощью беспилотников. В частности, с начала 2024 г. было зафиксировано более 920 атак на объекты ТЭК.
Одним из наиболее результативных способов противостоять этой угрозе является стрелковое автоматическое оружие. При этом более 80% объектов ТЭК охраняют частные охранные организации, которые по закону могут применять только служебное оружие (гладкоствольное длинноствольное и короткоствольное нарезное). Зачастую этого недостаточно для быстрой и эффективной атаки БПЛА и других беспилотных средств (подводных, надводных, наземных).
Если частные охранные компании смогут распоряжаться боевым стрелковым оружием на период проведения спецоперации, это способствует повышению антитеррористической защищенности критически важных объектов и работающих там сотрудников, усилению охраны важных объектов и территорий, более быстрой реакции на угрозы безопасности. При этом контролировать законность оборота оружия будет Росгвардия.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 30 января дежурные силы ПВО сбили 18 украинских беспилотников самолетного типа. Семь БПЛА было уничтожено в Брянской области, еще пять – в Крыму и по два – над Черным морем и в Ростовской области. По одной воздушной цели было поражено в Астраханской и Курской областях.