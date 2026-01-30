Мирошник: не менее 1065 мирных жителей РФ погибли из-за действий Киева за год
В 2025 г. не менее 1065 мирных жителей России погибли вследствие ударов вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на брифинге сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.
По его словам, пострадали от этих действий как минимум 6483 человека.
Кроме того, украинские военные в 2025 г. нанесли на 42 000 ударов больше по гражданским объектам, чем в 2024 г., уточнил Мирошник. По его словам, на такие цели Киев выпустил не менее 130 627 боеприпасов.
12 января посол заявил, что ВСУ расстреляли в Селидове в Донецкой народной республике (ДНР) 130 человек. Он говорил, что количество погибших мирных жителей зависит от интенсивности боев. По словам Мирошника, существенное число жителей покинули прифронтовые районы из-за зверств армии Украины.