Количество жертв последствий снежной бури в США увеличилось до 85 человек
По меньшей мере 85 человек стали жертвами последствий мощной снежной бури в США. Больше всего граждан погибли в штатах Теннесси, Миссисипи и Луизиана – на них пришлась примерно половина зарегистрированных случаев смерти. Об этом сообщает Associated Press (AP).
По данным американской национальной метеорологической службы, ожидается, что в Нэшвилле (штат Теннесси) температура упадет до 10 градусов. При этом в городе более 79 000 зданий все еще остаются без электричества, уточнили в службе.
CBS News 29 января сообщал, что количество жертв последствий бури в США выросло до 73. Из них 49 случаев смерти, по данным телеканала, была связаны с погодными условиями или несчастными случаями, вызванными непогодой. Власти многих штатов сообщили еще о 24 погибших. Метеорологическая служба также предупредила о новом арктическом циклоне, который движется на юг в сторону США. Предполагается, что он достигнет территории страны к концу недели и может установить новые рекорды по низким температурам.
Власти США принимают экстренные меры: Нью-Йорк открыл более 50 больниц и приютов для обогрева, в Далласе разместили около 1150 бездомных. В Питтсбурге, где выпало более 50 см снега, 37 снегоуборочных машин вышли из строя из-за морозов. Губернатор Миссисипи Тейт Ривз развернул 500 военнослужащих национальной гвардии для помощи в ликвидации последствий.