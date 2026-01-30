Количество жертв последствий снежной бури в США увеличилось до 85 человек

CBS News 29 января сообщал, что количество жертв последствий бури в США выросло до 73. Из них 49 случаев смерти, по данным телеканала, была связаны с погодными условиями или несчастными случаями, вызванными непогодой. Власти многих штатов сообщили еще о 24 погибших. Метеорологическая служба также предупредила о новом арктическом циклоне, который движется на юг в сторону США. Предполагается, что он достигнет территории страны к концу недели и может установить новые рекорды по низким температурам.