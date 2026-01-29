Число погибших от последствий снежной бури в США выросло до 73
Количество жертв последствий мощной снежной бури в США выросло до 73. Из них 49 случаев смерти связаны с погодными условиями или несчастными случаями, вызванными непогодой. Власти многих штатов сообщили еще о 24 погибших. Об этом сообщает CBS News.
Среди причин гибели, о которых стало известно, были переохлаждение, автокатастрофы, аварии с участием снегоуборочной техники, инциденты на санках и внезапно возникшие сердечные проблемы, связанные с уборкой снега. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани сообщил, что 10 человек были обнаружены мертвыми на улицах, но точные причины их смерти пока не установлены.
По информации Национальной метеорологической службы, зимний шторм охватил две трети территории США, затронув около 200 млн человек. Метеоролог CBS News Никки Нолан отметила, что на протяжении всей прошедшей недели фиксировались низкие температуры: холодный фронт охватил восточную часть страны и продолжал снижать температуру до уровней, значительно ниже средних.
Метеорологическая служба также предупредила о новом арктическом циклоне, который движется на юг в сторону США. Предполагается, что он достигнет территории страны к концу недели и может установить новые рекорды по низким температурам.
Национальная метеорологическая служба прогнозирует, что до вечера 29 января в северной и западной частях штата Нью-Йорк может выпасть от 30 до 60 см снега.
NBC News со ссылкой на данные местных властей 28 января сообщал, что не менее 51 человека погибли в результате мощного зимнего шторма и аномальных холодов, обрушившихся на США. Число жертв продолжает расти по мере уточнения последствий стихии. В Луизиане и Теннесси подтверждено по восемь смертей, связанных с погодой, в Кентукки погибли 72-летняя женщина от переохлаждения и заключенный во время уборки снега.
Власти принимают экстренные меры: Нью-Йорк открыл более 50 больниц и приютов для обогрева, в Далласе разместили около 1150 бездомных. В Питтсбурге, где выпало более 50 см снега, 37 снегоуборочных машин вышли из строя из-за морозов. Губернатор Миссисипи Тейт Ривз развернул 500 военнослужащих Национальной гвардии для помощи в ликвидации последствий.