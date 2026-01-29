Число погибших от последствий снежной бури в США выросло до 73

NBC News со ссылкой на данные местных властей 28 января сообщал, что не менее 51 человека погибли в результате мощного зимнего шторма и аномальных холодов, обрушившихся на США. Число жертв продолжает расти по мере уточнения последствий стихии. В Луизиане и Теннесси подтверждено по восемь смертей, связанных с погодой, в Кентукки погибли 72-летняя женщина от переохлаждения и заключенный во время уборки снега.