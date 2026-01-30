Газета
Главная / Политика /

Лукашенко призвал «не париться» из-за возможной замены людей ИИ

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил возможность, что человека заменит искусственный интеллект, поэтому призвал «не париться» из-за этого вопроса, передает «БелТА».

«Не надо нам париться и поститься по поводу того, что "ах, искусственный интеллект, завтра мы будем не нужны, все!". Спокойно надо все это воспринимать», – сказал белорусский лидер в ходе посещения ОАО «Планар».

Лукашенко в разговоре с генеральным директором предприятия Сергеем Аваковым спросил у него, что он думает по поводу развития ИИ. Руководитель «Планара» ответил, что определение этого понятия продолжает меняться, потому что технологии в этой сфере развиваются быстро. Аваков также выразил уверенность в том, что искусственный интеллект не сможет заменить человека.

23 января «Ведомости» писали со ссылкой на опрошенных экспертов, что ИИ способен в значительной степени решить проблему нехватки персонала в России, не приводя к массовым увольнениям. По мнению специалистов, технология позволит перераспределить сотрудников внутри компаний, а не сократить их. Начальник отдела изучения и развития ИИ в сфере государственного управления Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации РАНХиГС Петр Отоцкий выразил мнение, что внедрение ИИ полностью закроет потребность в кадрах в торговле, IT, финансах, науке, образовании и культуре.

