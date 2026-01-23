Внедрение ИИ может на 80% решить проблему дефицита кадров в России
Искусственный интеллект (ИИ) способен в значительной степени решить проблему нехватки персонала в России, не приводя к массовым увольнениям. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов. По мнению специалистов, технология позволит перераспределить сотрудников внутри компаний, а не сократить их.
ИИ поможет на 80% решить проблему дефицита кадров в России за счет перераспределения сотрудников, а не их увольнения, заявил начальник отдела изучения и развития ИИ в сфере государственного управления Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации РАНХиГС Петр Отоцкий. Он считает, что внедрение ИИ полностью закроет потребность в кадрах в торговле, IT, финансах, науке, образовании и культуре.
Доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Плеханова Фарида Мирзабалаева отмечает, что в отдельных отраслях количество рабочих мест может сократиться, что приведет к структурной безработице. Однако это создаст новые возможности для сотрудников, которым потребуется повышение квалификации или переобучение.
25 декабря 2025 г. президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики РФ заявил, что стране необходимо быть готовой к изменениям, вызванным искусственным интеллектом (ИИ). По словам Путина, осталось мало времени и теперь нельзя жить «по старинке». Комментируя изменения, которые принесет ИИ на рынок труда в ближайшие 10–15 лет, президент отметил, что необходимо изменить всю парадигму подготовки кадров.