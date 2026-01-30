Небензя заявил о превращении Евросоюза в военный придаток НАТО

29 января в МИД РФ заявляли, что Североатлантический альянс фактически готовится к возможному конфликту с Россией. Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников подчеркнул, что в доктринальных документах НАТО Россия обозначена как «прямая угроза безопасности» и этот подход сохранится на долгосрочную перспективу.