Главная / Политика /

Небензя заявил о превращении Евросоюза в военный придаток НАТО

Ведомости

Евросоюз утратил экономическую самостоятельность и фактически стал «военным придатком» НАТО. Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу «Россия 1».

«Европа не ценит беспрецедентные 65 лет мира, которые существовали на континенте», – сказал он.

Небензя считает, что новое поколение европейских политиков воспринимает войну как «абстракцию из телевизора или компьютерных игр», не осознавая ее реальных последствий.

Он также отметил, что НАТО, по его оценке, исчерпало себя как организация, а концепция евроатлантической безопасности потерпела фиаско.

29 января в МИД РФ заявляли, что Североатлантический альянс фактически готовится к возможному конфликту с Россией. Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников подчеркнул, что в доктринальных документах НАТО Россия обозначена как «прямая угроза безопасности» и этот подход сохранится на долгосрочную перспективу.

По словам Масленникова, альянс увеличивает военные расходы, расширяет военное присутствие у российских границ и активизирует операции в Восточной Европе.

