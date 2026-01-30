Газета
Путин проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству

Ведомости

Президент Владимир Путин проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Путин выступит с открытым вступительным словом, заседание пройдет в закрытом режиме.

Песков также сообщил, что вечером президент проведет еженедельное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Оно пройдет в режиме видеоконференции.

19 января Путин с постоянными членами Совбеза обсудил текущие вопросы в сфере безопасности, а также участие России в строительстве многополярного мира и ее действия в этой связи.

