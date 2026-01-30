Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о взаимной защите граждан
Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции. Подписанный главой государства документ размещен на сайте правовой информации.
Документ был подписан в Москве 13 марта 2025 г. Закон принят Госдумой 14 января и одобрен Советом Федерации 28 января.
Согласно пояснительной записке, договор направлен на развитие конструктивного сотрудничества сторон для защиты граждан и обеспечения гарантий их прав и свобод в случаях необоснованного уголовного преследования со стороны третьих стран и международных структур.
В сентябре 2025 г. соглашение было ратифицировано парламентом Белоруссии. Отмечалось, что документ предусматривает меры защиты должностных лиц и других категорий граждан, включая процедуры отказа от иммунитета и обязательство сторон проводить собственное расследование при появлении обвинений.