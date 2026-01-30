Захарова заявила о требовании ЕС закрыть российские СМИ в Сербии
Евросоюз требует от Сербии закрыть российские СМИ, чтобы сделать страну более уязвимой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«Зачем они требуют от Сербии или от других стран закрыть СМИ, российские или еще какие-то? Для того, чтобы сделать эту страну более уязвимой, для того, чтобы не было альтернативных источников информации», – сказала она.
Захарова добавила, что западные медиа, по ее мнению, становятся «рупором западных спецслужб», раскачивают обстановку и используются как инструмент смены режимов.
23 января посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй также обвинил западные СМИ в попытках рассорить Россию и Китай. Он заявил, что некоторые издания распространяют ложные нарративы и двойные стандарты, чтобы разъединять отношения двух стран и «очернять» их. Посол подчеркивал, что в условиях информационной борьбы китайские и российские медиа продолжают сотрудничество, опираясь на факты и показывая миру подлинный образ Китая и РФ.