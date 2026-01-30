Эксперт: Трамп добивается решительных действий по снижению ключевой ставки ФРС
Президент США Дональд Трамп хотел бы более решительных действий по снижению ключевой ставки со стороны нового главы Федеральной резервной системы (ФРС), которым может стать Кевин Уорш. Об этом «Ведомостям» заявил научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов.
Эксперт отметил, что Уорш – системный функционер, который будет ориентироваться на экономические показатели при принятии ключевых решений. Несмотря на это Трамп ожидает от нового главы ФРС следованию его взглядам.
Павлов обратил внимание, что Уорш, если его кандидатуру одобрит сенат, вряд ли сможет следовать в фарватере трамповских взглядов из-за структурных особенностей работы резервной системы.
О выдвижении Кевина Уорша на пост главы ФРС Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social 30 января. Он был членом Совета управляющих ФРС с 2006 по 2011 г., представителем ФРС в G20. С 2002 по 2006 г. Уорш занимал должности специального помощника президента по экономической политике и исполнительного секретаря национального экономического совета Белого дома.