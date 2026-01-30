Эксперт: Трамп добивается решительных действий по снижению ключевой ставки ФРС

О выдвижении Кевина Уорша на пост главы ФРС Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social 30 января. Он был членом Совета управляющих ФРС с 2006 по 2011 г., представителем ФРС в G20. С 2002 по 2006 г. Уорш занимал должности специального помощника президента по экономической политике и исполнительного секретаря национального экономического совета Белого дома.