$500 млрд из антикризисного фонда Евросоюза могут направить на оборону

В то же время кредиты смогут получить только страны, использующие евро. Государства ЕС вне еврозоны, такие как Польша, не будут иметь доступа к этим средствам. Кроме того, изменение роли ESM потребует согласия всех стран-участниц, включая военные нейтральные государства – Австрию, Кипр, Мальту и Ирландию.