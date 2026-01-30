$500 млрд из антикризисного фонда Евросоюза могут направить на оборону
Средства Европейского антикризисного фонда (ESM) объемом $500 млрд могут быть использованы для финансирования оборонных расходов стран Евросоюза (ЕС). Об этом пишет Reuters со ссылкой на управляющего директора ESM Пьера Граменью.
По его словам, антикризисный фонд еврозоны готов предоставлять кредитные линии на оборону без требования жестких экономических реформ, чтобы избежать негативного эффекта и «стигматизации» для стран, обращающихся за поддержкой. Граменья подчеркнул, что в условиях роста оборонных расходов, вызванного геополитической нестабильностью, ЕС должен задействовать весь потенциал фонда.
Он отметил, что такие кредиты могут быть особенно востребованы государствами с устойчивыми финансами, но ограниченными бюджетными возможностями, в том числе небольшими странами еврозоны. При этом любое решение о предоставлении займов потребует согласия всех 21 государства еврозоны, участвующих в ESM.
Глава фонда также указал, что отношения между Европой и США становятся все более напряженными, что усиливает необходимость самостоятельного укрепления обороны ЕС. По данным Reuters, обсуждение возможного расширения роли ESM ведется на фоне роста угроз безопасности в Европе и усилий по поддержке стран, расположенных вблизи границ с Россией.
В то же время кредиты смогут получить только страны, использующие евро. Государства ЕС вне еврозоны, такие как Польша, не будут иметь доступа к этим средствам. Кроме того, изменение роли ESM потребует согласия всех стран-участниц, включая военные нейтральные государства – Австрию, Кипр, Мальту и Ирландию.
Как отмечает Reuters, фонд был создан в разгар долгового кризиса еврозоны во время COVID-19 для поддержки стран вроде Греции, но в последние годы практически не использовался. Теперь в Брюсселе обсуждают возможность придать ему новую функцию в сфере обороны.
5 июня 2025 г. Politico писало, что Евросоюз принял решение позволить странам-членам перенаправить 335 млрд евро из фонда, первоначально созданного для борьбы с последствиями пандемии COVID-19, на финансирование оборонных проектов.