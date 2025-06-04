Politico: ЕС направит 335 млрд евро из фонда борьбы с COVID-19 на оборону
Европейский союз принял решение позволить странам-членам перенаправить 335 млрд евро из фонда, первоначально созданного для борьбы с последствиями пандемии COVID-19, на финансирование оборонных проектов. Об этом сообщает издание Politico.
Изначально предполагалось, что непотраченные средства будут использованы для поддержки климатических программ и развития цифровых технологий. Однако теперь страны ЕС получили возможность направить эти ресурсы на укрепление обороноспособности, несмотря на то что оборона ранее не значилась в списке целевых направлений использования фонда.
19 мая стало известно, что страны ЕС согласовали создание нового фонда укрепления обороны под названием «Действия по обеспечению безопасности в Европе» (SAFE). Его объем составит 150 млрд евро. Инициатива была предложена Еврокомиссией в марте как часть стратегии по повышению автономии Европы в сфере безопасности.
В апреле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовится к возможному снижению роли США в обеспечении безопасности Европы. По ее словам, в американской политике наметился курс на перераспределение приоритетов в области обороны, что требует от европейских лидеров взять на себя больше ответственности.