Politico: ЕС направит 335 млрд евро из фонда борьбы с COVID-19 на оборону

В апреле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовится к возможному снижению роли США в обеспечении безопасности Европы. По ее словам, в американской политике наметился курс на перераспределение приоритетов в области обороны, что требует от европейских лидеров взять на себя больше ответственности.