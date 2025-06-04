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Politico: ЕС направит 335 млрд евро из фонда борьбы с COVID-19 на оборону

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Европейский союз принял решение позволить странам-членам перенаправить 335 млрд евро из фонда, первоначально созданного для борьбы с последствиями пандемии COVID-19, на финансирование оборонных проектов. Об этом сообщает издание Politico.

Изначально предполагалось, что непотраченные средства будут использованы для поддержки климатических программ и развития цифровых технологий. Однако теперь страны ЕС получили возможность направить эти ресурсы на укрепление обороноспособности, несмотря на то что оборона ранее не значилась в списке целевых направлений использования фонда.

19 мая стало известно, что страны ЕС согласовали создание нового фонда укрепления обороны под названием «Действия по обеспечению безопасности в Европе» (SAFE). Его объем составит 150 млрд евро. Инициатива была предложена Еврокомиссией в марте как часть стратегии по повышению автономии Европы в сфере безопасности.

В апреле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовится к возможному снижению роли США в обеспечении безопасности Европы. По ее словам, в американской политике наметился курс на перераспределение приоритетов в области обороны, что требует от европейских лидеров взять на себя больше ответственности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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