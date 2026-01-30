Лукашенко: для поддержания красоты женщинам надо убирать снег

В ноябре 2024 г. Лукашенко заявил, что женщина не может быть президентом Белоруссии, потому что это «тяжелейшая работа», а не «церемониальная должность». По его мнению, в Белоруссии «не дай Бог женщину изберут», потому что на этой должности «надо вникать во все».