Лукашенко: для поддержания красоты женщинам надо убирать снег
Женщины должны заниматься уборкой снега для красоты. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко при посещении предприятия разработчика микроэлектроники ОАО «Планар».
«Вы же так хотите быть красивыми. Вы всякую заразу [наносите] на лицо, в тело, медом обмазываетесь, если кто-то в парилку идет, и так далее. <...> Самый лучший мед для красоты – это лопата в руки и чистить снег», – сказал он.
В ноябре 2024 г. Лукашенко заявил, что женщина не может быть президентом Белоруссии, потому что это «тяжелейшая работа», а не «церемониальная должность». По его мнению, в Белоруссии «не дай Бог женщину изберут», потому что на этой должности «надо вникать во все».
Белорусский лидер тогда оправдался, что не принижает роль женщин и, более того, преклоняется перед ними. Он считает, что женщины «должны быть рядом».