Группа Queen не будет выступать в США в ближайшем будущем
Культовая британская рок-группа Queen не будет давать концерты в США «в обозримом будущем», поскольку в стране сейчас слишком опасно. Об этом Daily Mail сообщил гитарист коллектива Брайан Мэй.
«Америка – слишком опасное место в настоящее время. И это надо принимать во внимание. Это печально, ведь я считаю, что мы, Queen, практически выросли в Америке, и мы любим ее, но она уже не та, какой была раньше», – пояснил он.
При этом Мэй не уточнил, с какими именно угрозами может столкнуться группа во время визита в США. Как пишет газета, гитарист сделал такое заявление «в момент, когда многие американцы и приезжие из других стран испытывают тревогу по поводу возможного насилия, особенно со стороны иммиграционной полиции (ICE)». Кроме того, сообщает Daily Mail, участники Queen опасаются, что их политические убеждения будут тщательно изучены представителями ICE.
25 января стало известно об убийстве 37-летнего американца Алекса Претти. По версии DHS, Претти «с оружием в руках» мешал агентам ICE во время операции по задержанию «нелегального иностранца». Очевидцы заявляли, что он снимал происходящее на телефон, был повален на землю и убит выстрелами в спину. Это доказывают видеозаписи, снятые во время инцидента.
Это не первое убийство протестующих сотрудниками ICE, совершенное в этом штате. До этого в Миннесоте силовики убили во время протестов 37-летнюю поэтессу Рене Гуд.