Захарова: Россия будет учитывать недружественные заявления Японии в будущем
Москва будет учитывать недружественные заявления японских властей при формировании подходов на японском направлении. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
По ее мнению, слова министра финансов Японии о том, что приоритетами внешней политики администрации Санаэ Такаити являются «поддержка Украины и санкции против России», подтверждают «откровенно недружественную сущность нынешней линии Японии» в отношении Москвы.
Захарова отметила, что на фоне стартовавшей в стране парламентской предвыборной кампании подобные заявления, вероятно, носят популистский характер. «Это безусловно не добавляет конструктива в и без того сложное положение дел в двусторонних связях», – пояснила Захарова.
24 октября Такаити заявляла о намерении Японии заключить мирный договор с Россией. Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда заявлял, что Россия приветствует заявление нового премьер-министра Японии, но отмечал, что Токио занимает весьма недружественную позицию в отношении РФ и присоединилась ко всем незаконным санкциям.