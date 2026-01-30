Захарова: Россия будет учитывать недружественные заявления Японии в будущем

Захарова отметила, что на фоне стартовавшей в стране парламентской предвыборной кампании подобные заявления, вероятно, носят популистский характер. «Это безусловно не добавляет конструктива в и без того сложное положение дел в двусторонних связях», – пояснила Захарова.