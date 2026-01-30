Газета
Минобороны расширило список болезней, препятствующих службе по контракту

Минобороны увеличило список заболеваний, при которых ограниченно годные к службе граждане не смогут заключать контракт при мобилизации, в военное время и в период военного положения. Приказ министра обороны Андрея Белоусова опубликован на портале правовых актов.

Перечень расширен с 26 до 35 позиций. В него вошли сахарный диабет любого типа, заболевания аорты и сосудов с умеренными нарушениями кровообращения, а также последствия переломов позвоночника и конечностей, приводящие к умеренным нарушениям функций.

Также дополнен список офтальмологических заболеваний. В документ включены стойкое снижение слуха, патологии челюстно-лицевой области. В списке теперь есть еще деформации кистей и пальцев, аномалии стоп, а также наличие инородных тел в полости черепа и головном мозге.

Прежний перечень, утвержденный в сентябре 2023 г., утратил силу.

30 декабря Белоусов назвал российскую армию самой боеспособной в мире. Министр отметил, что в 2025 г. ведомство продолжало повышать ее боевые возможности, а военнослужащие в ходе спецоперации проявляют профессионализм, самоотверженность и отвагу.

