Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: выручка России от военно-технического сотрудничества составила $15 млрд

Ведомости

Сумма валютной выручки от военно-технического сотрудничества (ВТС) России с другими странами превысила $15 млрд, заявил президент России Владимир Путин на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Президент отметил, что давление на партнеров России по ВТС от стран Запада усилилось, но «наши экспортные контракты устойчиво выполнялись».

26 декабря первый зампредседателя правительства Денис Мантуров заявил, что Россия планирует наращивать военно-техническое сотрудничество с дружественными государствами. Он подчеркнул, что Россия также не отказывается от программы диверсификации предприятий в сфере обороны.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь