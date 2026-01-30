Путин: выручка России от военно-технического сотрудничества составила $15 млрд
Сумма валютной выручки от военно-технического сотрудничества (ВТС) России с другими странами превысила $15 млрд, заявил президент России Владимир Путин на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
Президент отметил, что давление на партнеров России по ВТС от стран Запада усилилось, но «наши экспортные контракты устойчиво выполнялись».
26 декабря первый зампредседателя правительства Денис Мантуров заявил, что Россия планирует наращивать военно-техническое сотрудничество с дружественными государствами. Он подчеркнул, что Россия также не отказывается от программы диверсификации предприятий в сфере обороны.