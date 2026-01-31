Более 200 человек погибли при обрушении рудника в ДР Конго

По словам пресс-секретаря губернатора Лубумбы Камбере Муйисы, обрушение произошло 28 января, но точное число жертв не было известно. «Более 200 человек стали жертвами этого оползня, в том числе шахтеры, дети и торговцы. Некоторых удалось спасти, но они получили серьезные травмы», – заявил он. Советник губернатора, выступавший на условиях анонимности, уточнил, что число подтвержденных погибших составляет не менее 227 человек.