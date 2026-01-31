Более 200 человек погибли при обрушении рудника в ДР Конго
Более 200 человек погибли в результате обрушения на руднике по добыче калтана в Рубайе на востоке Демократической Республики (ДР) Конго, сообщает Reuters со ссылкой на представителя назначенного повстанцами губернатора провинции.
По словам пресс-секретаря губернатора Лубумбы Камбере Муйисы, обрушение произошло 28 января, но точное число жертв не было известно. «Более 200 человек стали жертвами этого оползня, в том числе шахтеры, дети и торговцы. Некоторых удалось спасти, но они получили серьезные травмы», – заявил он. Советник губернатора, выступавший на условиях анонимности, уточнил, что число подтвержденных погибших составляет не менее 227 человек.
Рубайя является одним из ключевых районов добычи калтана, пишет Reuters. На нее приходится около 15% мирового производства этого сырья, из которого получают тантал – металл, используемый при производстве мобильных телефонов, компьютеров, аэрокосмических компонентов и газовых турбин. На участке, где произошло обрушение, местные жители добывают руду вручную за несколько долларов в день.
С 2024 г. район находится под контролем повстанческой группировки «Движение 23 марта» (М23). По данным ООН, М23 использует природные ресурсы Рубайи для финансирования своего мятежа при поддержке правительства Руанды, однако власти Руанды эти обвинения отвергают.
Повстанцы группировки М23, стремящиеся свергнуть правительство в Киншасе и защитить конголезское меньшинство тутси, захватили в прошлом году несколько богатых ресурсами территорий на востоке ДР Конго, напоминает Reuters.