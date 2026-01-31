Газета
Политика

За ночь над регионами сбили 26 украинских БПЛА

Ведомости

Ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. 

Больше всего дронов (17) сбили над Брянской областью. Еще семь ликвидировали над Смоленской, по одному – над Белгородской областью и Крымом. 

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – написал брянский губернатор Александр Богомаз утром в Telegram-канале.  

В Орле 31 января специалисты МЧС будут проводить работы по обезвреживанию упавшего боезаряда ракеты. Для этого эвакуированы жители семи улиц и СНТ.

