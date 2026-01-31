За ночь над регионами сбили 26 украинских БПЛА
Ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
Больше всего дронов (17) сбили над Брянской областью. Еще семь ликвидировали над Смоленской, по одному – над Белгородской областью и Крымом.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – написал брянский губернатор Александр Богомаз утром в Telegram-канале.
В Орле 31 января специалисты МЧС будут проводить работы по обезвреживанию упавшего боезаряда ракеты. Для этого эвакуированы жители семи улиц и СНТ.