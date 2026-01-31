WSJ: США представили планы военных действий против Ирана

30 января глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности Тегерана возобновить диалог с Вашингтоном по ядерной программе. При этом он отметил, что на текущий момент конкретных планов по проведению встреч нет – однако Турция и ряд других стран ведут работу над формированием рамок для потенциальных переговоров. Министр подчеркнул, что Иран не намерен обсуждать свою программу баллистических ракет. В заключение Аракчи сообщил, что страна готова как к дипломатическому урегулированию, так и к военному сценарию.