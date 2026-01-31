WSJ: США представили планы военных действий против Ирана

WSJ: США представили планы военных действий против ИранаДональд Трамп пока не раскрывает своих стратегических целей
Белый дом и Пентагон обозначили возможные сценарии атаки на Иран, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в том числе в администрации США.
Американские военные создали значительную группировку сил на Ближнем Востоке в непосредственной близости от Ирана. По данным западных источников, администрация президента США Дональда Трампа активно обсуждает, как использовать эти силы. Планы варьируются от точечных ударов по ядерной и ракетной программе Тегерана до полномасштабной кампании, направленной на свержение иранского правительства.
Сообщается, что американский президент запросил у своих советников варианты быстрых и решительных ударов, которые не приведут к затяжному конфликту на Ближнем Востоке. Идеальным сценарием в Белом доме считают такой, который заставит Иран капитулировать и принять все американские требования. При этом сам Трамп сохраняет стратегическую неопределенность, отказываясь четко обозначить свои цели, пишет издание.
28 января Трамп сообщил об отправке к берегам Ирана крупной флотилии для склонения Тегерана к переговорам по ядерной программе. Он пригрозил применением силы, которая будет хуже ударов по иранским ядерным объектам летом 2025 г.
30 января глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности Тегерана возобновить диалог с Вашингтоном по ядерной программе. При этом он отметил, что на текущий момент конкретных планов по проведению встреч нет – однако Турция и ряд других стран ведут работу над формированием рамок для потенциальных переговоров. Министр подчеркнул, что Иран не намерен обсуждать свою программу баллистических ракет. В заключение Аракчи сообщил, что страна готова как к дипломатическому урегулированию, так и к военному сценарию.