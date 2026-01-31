Правительство США частично приостановило работу

Республиканцы во главе с Трампом и демократы не могут прийти к согласию по ключевому вопросу финансирования министерства внутренней безопасности (DHS). Республиканцы настаивают на продлении финансирования, тогда как демократы выступают за его приостановку. Причиной разногласий стали действия иммиграционной полиции ICE (подведомственной DHS), сотрудники которой в январе в Миннеаполисе (штат Миннесота) застрелили двух граждан США.