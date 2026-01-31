Правительство США частично приостановило работу
В США федеральное правительство частично приостановило свою работу, пишет The Guardian. Причиной стала позиция сенаторов-демократов, которые заблокировали законопроект о финансировании министерства внутренней безопасности (DHS). Политики требуют наложить новые законодательные ограничения на действия федеральных агентов после двух резонансных убийств граждан в Миннеаполисе, совершенных в рамках кампании массовых депортаций, инициированной администрацией президента США Дональда Трампа.
Отказ демократов от голосования создал угрозу срыва более масштабной законодательной инициативы республиканцев. Пакет законопроектов о финансировании ряда правительственных департаментов, который необходимо было утвердить в сенате до истечения бюджетных полномочий 30 января, оказался под вопросом. Демократы требуют, чтобы законопроект о финансировании DHS был переписан с включением новых ограничений для федеральных агентов.
Для продолжения работы правительства США необходимо одобрение финансирования нижней палатой конгресса, которая приступит к заседаниям только 2 февраля. В связи с этим вероятна частичная приостановка деятельности федерального правительства.
Республиканцы во главе с Трампом и демократы не могут прийти к согласию по ключевому вопросу финансирования министерства внутренней безопасности (DHS). Республиканцы настаивают на продлении финансирования, тогда как демократы выступают за его приостановку. Причиной разногласий стали действия иммиграционной полиции ICE (подведомственной DHS), сотрудники которой в январе в Миннеаполисе (штат Миннесота) застрелили двух граждан США.